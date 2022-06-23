В Госдуме РФ хотят нанести удар по посольству США в Киеве и уничтожить правительственный квартал

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал нанести удар по посольству США в Киеве из-за поставок Украине американских реактивных систем залпового огня.

Швыткин призвал ударить по американскому посольству в Киеве



Об этом сообщила Лента.ру со ссылкой на комментарий самого парламентария.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, поставками реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS США шаг за шагом движутся к третьей мировой войне.

“Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать”, – сказал Швыткин.

По его словам, главным центром принятия решений является посольство США.

“Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции «ДНР» и «ЛНР». Моя позиция — нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки”, – заявил депутат.

Тэги: Россия