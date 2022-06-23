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07:39 24 Июня 2022 66 Комментарии
Россия нанесла утром ракетный удар по Николаеву
В Николаеве примерно с 06:30 слышны взрывы, в нескольких местах поднимаются столбы дыма.
В Николаеве есть несколько прилетов
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.
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Известно минимум о пяти взрывах. Также люди публиковали фото запуска ракет со стороны моря. Очевидно, прилеты в городе – оттуда.
Кроме того местные жители выкладывают фото реверсивных следов от ракет в небе. Не исключено, что могла работать система ПВО.
Официальной информации о разрушениях и жертвах нет.
Тэги: Николаев
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