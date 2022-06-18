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Главная » Украина » Происшествия
09:43 24 Июня 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Украинская авиация мощно уничтожила скопление бронетехники и живой силы оккупантов

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м воздушных сил ВСУ нанесли мощные авиационные удары по российским войскам и центрам логистики.

Украинская авиация ударила по оккупантам

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ

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Удары нанесли на северо-восточном направлении, очевидно, в Харьковской области.

Ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники.

Президент Зеленский,  спикер ВР Стефанчук и премьер Шмыгаль обратились к

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Тэги: Харьков, всу
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