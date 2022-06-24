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10:27 24 Июня 2022 32 Комментарии
Украинские военные ночью вышли из Северодонецка
Ночью 24 июня украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.
ВСУ отошли из Северодонецка
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который также находится с нашими военными.
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“На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело”, – написал Бутусов.
По его словам, украинские воины достойно бились за город, и сделали больше, чем возможно, в таких чрезвычайно тяжелых условиях.
“Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом. Я напишу об этом чуть позже. Мы вышли. Но мы обязательно вернемся”, – пообещал журналист.
Тэги: Северодонецк, Юрий Бутусов
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