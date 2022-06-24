Украинские военные ночью вышли из Северодонецка

Ночью 24 июня украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

ВСУ отошли из Северодонецка



Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который также находится с нашими военными.

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“На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело”, – написал Бутусов.

По его словам, украинские воины достойно бились за город, и сделали больше, чем возможно, в таких чрезвычайно тяжелых условиях.

“Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом. Я напишу об этом чуть позже. Мы вышли. Но мы обязательно вернемся”, – пообещал журналист.

Тэги: Северодонецк, Юрий Бутусов