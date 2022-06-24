Оккупанты захватили Горское и заявили о якобы котле для ВСУ

Российские оккупанты захватили Горское Луганской области, которое расположено южнее Северодонецка и Лисичанска.

Оккупанты атаковали ВСУ с двух сторон



Об это заявил в эфире Эспрессо глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко.

«На сегодняшний день Горская громада полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг вошел», – заявил он.

Бабченко также уточнил, что прорыв произошел по направлению Орехово – Тошковка.

«Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого», – рассказал он.

В то же время руководство боевиков «ЛНР» заявило о взятии под контроль не только Горсокого, но и Золотого.

А в Минобороны РФ заявили, что в районе Горского и Золотого якобы взяли в котел до двух тысяч бойцов ВСУ и десятков единиц техники.

Подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ нет.

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