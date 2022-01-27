С 1 сентября украинские школьники начнут учебу в очном режиме: но есть условия

Занятия в украинских школах планируются начать 1 сентября преимущественно в офлайн-режиме при безопасной ситуации в регионе.

Большинство детей пойдет в школы 1 сентября



Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Для этого, по его словам, в учебных заведениях проведут мероприятия по усилению безопасности.

Все учебные заведения и прилегающие к ним территории специалисты ГСЧС

в обязательном порядке проверят на наличие взрывоопасных предметов

Также проверят готовность систем оповещения. Причем обратят особое внимание на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха.

До начала учебного года в каждом учебном заведении оборудуют укрытия, которые смогут вместить всех участников учебного процесса. Также будут определены и обозначены пути эвакуации

Кроме того, в школах создадут запасы во воды и медикаментов

А с учениками будут проводить тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

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