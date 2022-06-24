В Мариуполь прибыли российские попы: поручили восстановить храмы и усиленно молиться за русское войско

В Мариуполь 23 июня приехала делегация представителей московского патриархата и поручила местным восстановить храмы и усилить молебны за русской войско.

Русским попам устроили экскурсию по руинам Мариуполя



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Большой кортеж попов и военной охраны. Их провезли по церквям (которые почти не пострадали понятно почему). Была отдельная экскурсия в Драмтеатр. Непублично. Просто из-за любопытства гостей”, – рассказал Андрющенко.

По его словам местным коллаборантам в ходе визита поручили храмы восстановить в первую очередь, а священникам усилить количество молебнов в защиту русского войска.

Также местных попов обязали усилить пропаганду через молитвы по невинно убиенным «украинскими военными».

“Московский патриархат продолжает работать как полноценное ФСБ. Поэтому может пора окончательно отправить его за ОПЗЖ и военным кораблем официально?” задался вопросом Андрющенко.