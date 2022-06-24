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Главная » Украина » Экономика
19:24 24 Июня 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В воскресенье Россия объявит дефолт

В конце этой недели истекает 30-дневный льготный период для перевода держателям российских еврооблигаций около $100 млн в виде процентных платежей, которые РФ должна была сделать 27 мая.

Россия отказалась обслуживать свои обязательства в валюте

Как сообщил Telegram-канал DDEconomicWar, президент РФ Владимир Путин на этой неделе одобрил схему погашения долга рублями.

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Хотя деньги были посланы вовремя, до получателей они не дошли из-за введенных западом санкций. США в мае не продлили лицензию, которая позволяла РФ обслуживать внешний долг.

Кроме того, на этой неделе, в четверг и пятницу, 23 и 24 июня, РФ также должна провести 2 текущих платежа: на $235 млн по купонам бондов со сроками погашения в 2027 и 2047 гг. и на $159 млн по облигации —2028 соответственно.

Проспекты эмиссии этих еврооблигаций не предполагают выплат в рублях.

Тэги: Россия
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