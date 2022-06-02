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09:13 25 Июня 2022 71 Комментарии
Россия ударила ракетами по Яворивскому району на Львовщине
Сегодня в 4 часа утра Россия нанесла ракетный удар по военному объекту в Яворивском районе Львовской области.
ПВО сбила две из шести ракет на Львовщине
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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Из шести выпущенных ракет две сбили система ПВО, четыре достигли цели.
Ракетный удар оккупанты нанесли из акватории Черного моря.
В результате обстрела пострадали четыре человека: один получил средние ранения, трое – легкие.
Пожар, который возник на месте прилетов, оперативно потушили сотрудники ГСЧС.
Как сообщали Власти, около 03:30 25 июня на всей территории Украины включились сигналы воздушной тревоги, около 40 российских ракет полетели по спящим украинским городам.
Тэги: Львов
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