Россия ударила ракетами по Яворивскому району на Львовщине

Сегодня в 4 часа утра Россия нанесла ракетный удар по военному объекту в Яворивском районе Львовской области.

ПВО сбила две из шести ракет на Львовщине



Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Из шести выпущенных ракет две сбили система ПВО, четыре достигли цели.

Ракетный удар оккупанты нанесли из акватории Черного моря.

В результате обстрела пострадали четыре человека: один получил средние ранения, трое – легкие.

Пожар, который возник на месте прилетов, оперативно потушили сотрудники ГСЧС.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщали Власти, около 03:30 25 июня на всей территории Украины включились сигналы воздушной тревоги, около 40 российских ракет полетели по спящим украинским городам.

Тэги: Львов