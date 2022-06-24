С начала июня Путин отстранил от командования войной в Украине несколько генералов

С начала июня российское верховное командование отстранило нескольких генералов от ключевых должностей во время войны в Украине.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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В частности, речь идет о командующем Воздушно-десантными войсками генерал-полковнике Андрее Сердюкове и командующем Южной группой войск генерале армии Александре Дворникове.

Последний, по информации британцев, некоторое время, вероятно, действовал в качестве общего оперативного командира.

Командование Южной группой, скорее всего, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, поскольку она продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе.

На протяжении более тридцати лет карьера Суровикина была омрачена обвинениями в коррупции и жестокости.

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