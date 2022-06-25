Впервые Россия нанесла ракетный авиаудар по Украине из Беларуси: названа цель

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар российскими бомбардировщиками непосредственно с территории Беларуси.

Шесть российских бомбардировщиков выпустили по Украине 12 ракет



Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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Для удара было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины.

По данным украинской разведки, бомбардировщики взлетали из аэропорта «Шайковка» Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси.

После пуска ракет самолеты вернулись на место взлета. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

В Гур подчеркнули, что это первый случай проведения авиационного удара по Украине с территории Беларуси.

“Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника”, – отметили разведчики.

Напомним, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.