В Киеве масштабный пожар: Троещина в дыму, слышны взрывы. Видео

В Киеве днем 25 июня произошел масштабный пожар на Троещине, огромный столб черного дыма виден со всех районов города.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности



Подробности инцидента сообщил Telegram-канал Реальный Киев.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По предварительной информации, горит двухэтажное здание на территории СТО.

Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Ему присвоен повышенный ранг сложности.

Спасатели, полиция и медики работают на месте. Также известно, что на помощь едут дополнительные силы ГСЧС.

Очевидцы сообщают, что пожар сопровождается редкими взрывами.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео