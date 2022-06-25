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17:41 25 Июня 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Киеве масштабный пожар: Троещина в дыму, слышны взрывы. Видео

В Киеве днем 25 июня произошел масштабный пожар на Троещине, огромный столб черного дыма виден со всех районов города.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

Подробности инцидента сообщил Telegram-канал Реальный Киев.

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По предварительной информации, горит двухэтажное здание на территории СТО.

Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Ему присвоен повышенный ранг сложности.

Спасатели, полиция и медики работают на месте. Также известно, что на помощь едут дополнительные силы ГСЧС.

Очевидцы сообщают, что пожар сопровождается редкими взрывами.

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