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17:41 25 Июня 2022 12 Комментарии
В Киеве масштабный пожар: Троещина в дыму, слышны взрывы. Видео
В Киеве днем 25 июня произошел масштабный пожар на Троещине, огромный столб черного дыма виден со всех районов города.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности
Подробности инцидента сообщил Telegram-канал Реальный Киев.
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По предварительной информации, горит двухэтажное здание на территории СТО.
Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Ему присвоен повышенный ранг сложности.
Спасатели, полиция и медики работают на месте. Также известно, что на помощь едут дополнительные силы ГСЧС.
Очевидцы сообщают, что пожар сопровождается редкими взрывами.
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