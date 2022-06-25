Путин провел шаманский обряд перед вторжением в Украину: в жертву принесли орла и медведя

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину стало известно о проведении президентом РФ Владимиром Путиным шаманского обряда с жертвоприношениями, который дал ему уверенность в победе.

О приверженности Путина к обрядам и ритуалам известно давно



О проведении обряда рассказал бывший преподаватель Московского государственного института международных отношений, профессор Валерий Соловей в интервью оппозиционному политику Эльвире Вихаревой.

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Онлайн-эфир интервью состоялся 14 февраля, за 10 дней до российского вторжения.

Соловей рассказал, что после встречи с Си Цзиньпином и возвращения из Китая в начале февраля российский диктатор был в бешенстве, посчитав, что ему оказали унизительный прием.

Тогда и были организованы для хозяина Кремля мощные шаманские обряды, после которых Путин поверил в свои силы и решился на крайние решения относительно Украине и США. (Обратите внимание, что эта информация была озвучена 14 февраля 2022 года, – Власти).

Соловей подчеркнул, что эту информацию ему подтвердило сразу несколько источников.

«Шаманский обряд провели в Бочаровом Ручье (дача, летняя резиденция президента Российской Федерации в Сочи, – Власти) принесли в жертву орла. Шаманы сожгли его и сказали, что явился гигантский орел в этом дыму. И это предвещает победу над всеми царями мира. Аналогичный обряд, уже с медведем, проводился в это время в Туве, в тайге. Он тоже прошел успешно. И это изменило настроение Путина», – сказал Соловей.

Интересно, что вскоре после этого интервью, 16 февраля, российские силовики провели обыски у Соловья, его и сына допросили. Во время обыска в семье была изъята вся техника.

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