В Черкассах прогремели взрывы: над городом дым

В Черкассах днем прогремели два мощных взрыва, над местами прилетов поднимаются столбы дыма.

Об этом сообщили местные жители в пабликах и соцсетях. Затем информацию о взрывах подтвердил и глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

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Позже подтвердил ее и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

“Есть два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем”, – написал он.

Информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

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