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12:00 26 Июня 2022 458 Комментарии
В Черкассах прогремели взрывы: над городом дым
В Черкассах днем прогремели два мощных взрыва, над местами прилетов поднимаются столбы дыма.
Об этом сообщили местные жители в пабликах и соцсетях. Затем информацию о взрывах подтвердил и глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
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Позже подтвердил ее и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
“Есть два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем”, – написал он.
Информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.
Тэги: черкассы
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