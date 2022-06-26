НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
09:38 27 Июня 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

В результате российского обстрела Харьковщины погибли две женщины

В Чугуевском районе Харьковской области в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины, еще 2 человека ранены.

Одна из ракет попала во двор школы

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме того, снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод.

Также Синегубов уточнил, что ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы.

В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание, пострадавших нет.

По словам главы ОВА, в Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще трое гражданских.

Тэги: Харьков
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.06.2022 12:48
В Харькове прогремели взрывы
ТОР
26.06.2022 09:51
Ночью Россия мощно ударила по Харькову и области: есть погибшие и раненые
ТОР
24.06.2022 09:43
Украинская авиация мощно уничтожила скопление бронетехники и живой силы оккупантов
blog comments powered by Disqus