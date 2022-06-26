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09:38 27 Июня 2022 64 Комментарии
В результате российского обстрела Харьковщины погибли две женщины
В Чугуевском районе Харьковской области в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины, еще 2 человека ранены.
Одна из ракет попала во двор школы
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Кроме того, снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод.
Также Синегубов уточнил, что ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы.
В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание, пострадавших нет.
По словам главы ОВА, в Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще трое гражданских.
Тэги: Харьков
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