В результате российского обстрела Харьковщины погибли две женщины

В Чугуевском районе Харьковской области в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины, еще 2 человека ранены.

Одна из ракет попала во двор школы



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Кроме того, снаряды попадали по хозяйственным сооружениям, поврежден уличный газопровод.

Также Синегубов уточнил, что ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы.

В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание, пострадавших нет.

По словам главы ОВА, в Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов получили взрывные травмы еще трое гражданских.

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