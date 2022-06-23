ВСУ понемногу оттесняют оккупантов на юге
Украинские военные постепенно оттесняют врага на юге, оккупанты уплотняют рубежи отступления.
Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре Украина.
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«Мы продолжаем ведение боевых действий, противник уплотняет свои рубежи отступления, уже обустраивает не только второй, третий, но и запасные рубежи, потому что мы его понемногу оттесняем”, – сказала она.
Однако противник периодически пытается восстановить свое положение и проводить атаки, чтобы отодвинуть ВСУ с уже освобожденных территорий.
Гуменюк также сообщила, что враг использует тактику авиационных ударов и ракетных ударов в глубокий тыл.
«Не преуспевая в продвижении по суше, они пытаются давить с неба, где мы более уязвимы», – пояснила она.