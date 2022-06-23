ВСУ понемногу оттесняют оккупантов на юге

Украинские военные постепенно оттесняют врага на юге, оккупанты уплотняют рубежи отступления.

ВСУ дают отпор оккупантам и продолжают наступление



Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре Украина.

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«Мы продолжаем ведение боевых действий, противник уплотняет свои рубежи отступления, уже обустраивает не только второй, третий, но и запасные рубежи, потому что мы его понемногу оттесняем”, – сказала она.

Однако противник периодически пытается восстановить свое положение и проводить атаки, чтобы отодвинуть ВСУ с уже освобожденных территорий.

Гуменюк также сообщила, что враг использует тактику авиационных ударов и ракетных ударов в глубокий тыл.

«Не преуспевая в продвижении по суше, они пытаются давить с неба, где мы более уязвимы», – пояснила она.

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