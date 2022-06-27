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12:16 28 Июня 2022 Просмотров 574   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в нескольких местах поднимается дым

В Харькове после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

В Харькове сообщают о нескольких прилетах

Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

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Также говорят о прилетах, после которых поднимаются столбы дыма.

В некоторых районах города после прилётов на несколько секунд пропало электричество.

Харьковчане говорят, что таким образом оккупанты поздравили их с Днем Конституции.

Тэги: Харьков
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