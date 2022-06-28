За четыре дня Россия выпустила по Украине более 130 ракет: расклад по дням

За последние четыре дня Россия запустила по Украине с разных платформ базирования более 130 ракет.

Россия била по Украине всеми видами своих ракет



Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал по телефону американскому и британскому коллегам Марку Милли и Тони Радакину.

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Он также представил расклад по количеству выпущенных ракет по дням:

четыре дня назад – 53 крылатых ракеты;

три дня назад – 26 ракет,

два дня назад – 40;

за прошедшие сутки – 12.

Залужный отметил, что, к сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей.

Главнокомандующий также проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке.

Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и оканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.

Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара.

Залужный назвал ситуацию очень сложной, но контролируемой.

Тэги: Россия, Валерий Залужный