За четыре дня Россия выпустила по Украине более 130 ракет: расклад по дням
За последние четыре дня Россия запустила по Украине с разных платформ базирования более 130 ракет.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал по телефону американскому и британскому коллегам Марку Милли и Тони Радакину.
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Он также представил расклад по количеству выпущенных ракет по дням:
четыре дня назад – 53 крылатых ракеты;
три дня назад – 26 ракет,
два дня назад – 40;
за прошедшие сутки – 12.
Залужный отметил, что, к сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей.
Главнокомандующий также проинформировал своих американских и британских коллег об оперативной обстановке.
Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и оканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.
Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара.
Залужный назвал ситуацию очень сложной, но контролируемой.