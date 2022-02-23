Россия внесла в “черный список” жену и дочь Байдена

Россия во вторник, 28 июня, расширила свой «стоп-лист» для въезда в страну, включив в него жену и дочь президента Джо Байдена – Джилл и Эшли, – а также других видных деятелей.

Жена и дочь Байдена теперь не смогут попасть в Россию



Об этом сообщило Reuters.

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Теперь им запрещено въезжать на территорию России.

Также в список попали еще 23 физлица.

Этот шаг был предпринят «в ответ на постоянно расширяющиеся санкции США в отношении российских политических и общественных деятелей», – сказано в заявлении МИД России.

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