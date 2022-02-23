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13:24 28 Июня 2022 32 Комментарии
Россия внесла в “черный список” жену и дочь Байдена
Россия во вторник, 28 июня, расширила свой «стоп-лист» для въезда в страну, включив в него жену и дочь президента Джо Байдена – Джилл и Эшли, – а также других видных деятелей.
Жена и дочь Байдена теперь не смогут попасть в Россию
Об этом сообщило Reuters.
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Теперь им запрещено въезжать на территорию России.
Также в список попали еще 23 физлица.
Этот шаг был предпринят «в ответ на постоянно расширяющиеся санкции США в отношении российских политических и общественных деятелей», – сказано в заявлении МИД России.
Тэги: Россия, Джо Байден
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