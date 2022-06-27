ВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине

ВСУ продвигаются на Херсонском и Запорожском направлениях, несмотря на сопротивление противника.

Украинские военные продолжают наступать на двух направлениях



Об этом в эфире национального телемарафона заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в Херсонской области оккупанты осуществляют авиационные и артиллерийские удары, пытаясь отбить свои позиции.

«В прошлом отчетном периоде было четыре облета авиации и попытки возобновить позиции возле Потемкиного. Но сейчас наши позиции там крепкие, и враг ретировался, не получив своих преимуществ», – рассказала Гуменюк.

В Запорожской области российские войска продолжают обстреливать местные громады, в которых остаются местные жители.

Но, по словам представителя командования, позиции ВСУ остаются там мощными.

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