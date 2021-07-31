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Главная » Мир » Общество
16:55 28 Июня 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки западных центров принятия решений: что с ними не так

Перед началом саммита НАТО, на котором должны определить Россию как наибольшую угрозу, Роскосмос обнародовал спутниковые снимки “центров принятия решений, поддерживающих украинских националистов”.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

В посте, размещенном в Telegram, есть штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Пентагон, Белый дом и  другие несекретные объекты.

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«Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фото места проведения саммита и тех же «центров принятия решений», которые поддерживают украинских националистов», – сказано в сообщении Роскосмоса.

На кого рассчитана такая публикация – неизвестно. Возможно, на внутреннего потребителя, не знакомого с картами Google.

Те же самые снимки тех же мест легко может найти кто угодно, имеющий доступ в интернет.

Лондон, вид на аттракцион "Лондонский глаз"

Лондон, вид на аттракцион "Лондонский глаз"

Пентагон со снимка российского спутника

Пентагон со снимка российского спутника

Например, чтобы найти аналогичный спутниковый снимок, не прибегая к услугам Роскосмоса, в Google-картах нам потребовалось около минуты.

Пентагон с Google-карты

Пентагон с Google-карты

Тэги: Россия, Роскосмос
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