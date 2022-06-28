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19:22 28 Июня 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

В Бердянском порту прогремел мощный взрыв. Видео

В порту Бердянска прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялся огромный гриб дыма.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

Они говорят, что рвануло в том месте, где недавно ещё стоял сухогруз с украденным украинским зерном.

По словам бердянцев, объявления о разминировании от оккупантов не было.

В назначенной РФ «администрации» Запорожской области подтвердили взрыв и не исключили, что это “теракт”.

Правда, позже, член «администрации» Рогов заявил, что это было разминирование и подрыв боеприпасов.

Судя по тому, что окончательная версия причин взрыва была озвучена с достаточно большим опозданием, есть смысл все же склоняться к мысли о неожиданном для оккупантов «теракте».

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