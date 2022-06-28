Главная » Украина » Происшествия
19:22 28 Июня 2022 91 Комментарии
В Бердянском порту прогремел мощный взрыв. Видео
В порту Бердянска прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялся огромный гриб дыма.
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
Они говорят, что рвануло в том месте, где недавно ещё стоял сухогруз с украденным украинским зерном.
По словам бердянцев, объявления о разминировании от оккупантов не было.
В назначенной РФ «администрации» Запорожской области подтвердили взрыв и не исключили, что это “теракт”.
Правда, позже, член «администрации» Рогов заявил, что это было разминирование и подрыв боеприпасов.
Судя по тому, что окончательная версия причин взрыва была озвучена с достаточно большим опозданием, есть смысл все же склоняться к мысли о неожиданном для оккупантов «теракте».
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Мариуполе местные жители подняли первый бунт против оккупантов
28.06.2022 17:41
ТОРРоссия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма
28.06.2022 17:06