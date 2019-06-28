Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без президента РФ

Западные лидеры убедили президента Индонезии Джоко Видодо не пускать в страну президента РФ Владимира Путина.

Путина не будет на саммите на Бали - ни физически, ни виртуально



Как отметило “МО”, это один из главных успехов «антимосковской коалиции» по итогам встречи «большой семерки» в Баварии.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Издание отметило, что вопрос о том, как не допустить участия Путина в крупнейшей международной встрече, всерьез беспокоил европейцев и американцев. Они говорили о том, что не хотели бы оказаться с агрессором за одним столом, но и отказаться из-за него от важного формата тоже было бы неправильно.

Изначально президент Индонезии Джоко Видодо позвал на первый после начала войны саммит G20 и Путина, и президента Украины Владимира Зеленского.

И еще вчера помощник Путина Юрий Ушаков отвечал уклончиво о том, как именно президент РФ будет участвовать во встречах на Бали — лично или по видеосвязи. Это якобы будет зависеть от ситуации с пандемией.

Но сегодня интрига разрешилась: Путина на Бали все же не пустят.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил журналистам, что власти Индонезии не позволят хозяину Кремля участвовать в саммите 15-16 ноября.

«Джоко Видодо категорически исключил участие президента России в «двадцатке», Путин не приедет», – сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита G7.

Очевидно, решение было принято после того, как западные лидеры лично пообщались с Видодо и нашли аргументы, почему на саммите будет лучше без Путина.

Приглашение Зеленскому не отзывали, он на саммите будет.

Тэги: G20, Владимир Путин