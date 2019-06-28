НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
19:54 28 Июня 2022 Просмотров 165   КомментариевКомментарии

Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без президента РФ

Западные лидеры убедили президента Индонезии Джоко Видодо не пускать в страну президента РФ Владимира Путина.

Путина не будет на саммите на Бали - ни физически, ни виртуально

Как отметило “МО”, это один из главных успехов «антимосковской коалиции» по итогам встречи «большой семерки» в Баварии.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Издание отметило, что вопрос о том, как не допустить участия Путина в крупнейшей международной встрече, всерьез беспокоил европейцев и американцев. Они говорили о том, что не хотели бы оказаться с агрессором за одним столом, но и отказаться из-за него от важного формата тоже было бы неправильно.

Изначально президент Индонезии Джоко Видодо позвал на первый после начала войны саммит G20 и Путина, и президента Украины Владимира Зеленского.

И еще вчера помощник Путина Юрий Ушаков отвечал уклончиво о том, как именно президент РФ будет участвовать во встречах на Бали — лично или по видеосвязи. Это якобы будет зависеть от ситуации с пандемией.

Но сегодня интрига разрешилась: Путина на Бали все же не пустят.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил журналистам, что власти Индонезии не позволят хозяину Кремля участвовать в саммите 15-16 ноября.

«Джоко Видодо категорически исключил участие президента России в «двадцатке», Путин не приедет», – сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита G7.

Очевидно, решение было принято после того, как западные лидеры лично пообщались с Видодо и нашли аргументы, почему на саммите будет лучше без Путина.

Приглашение Зеленскому не отзывали, он на саммите будет.

Тэги: G20, Владимир Путин
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.06.2019 08:17
Трамп похлопал Путина по плечу перед саммитом G20
ТОР
16.11.2015 15:35
Кошки, бутылка Путина и шпион-неудачник: чем запомнился саммит G20
ТОР
16.11.2015 09:30
Обама потребовал от Путина вывести войска из Украины
blog comments powered by Disqus
Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма

17:06 Украина

ВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине

16:12 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в нескольких местах поднимается дым

12:16 Украина

ВСУ нанесли удар по военной базе в российском тылу на Луганщине. Видео

09:57 Украина

Чернігівщина: тітушки захопили державне агропідприємство

21:51 Украина

Россия ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге: первые видео и реакция Зеленского

17:29 Украина

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: много погибших и пострадавших

16:56 Украина

В Кременчуге российская ракета попала в торговый центр: там сильный пожар

16:09 Украина

Россия объявила дефолт по внешнему долгу: впервые с 1918 года

06:33 Мир

Ракетный удар по Киеву в воскресенье: стали известны цели России

06:17 Украина

Путин прошлой ночью серьезно обсуждал план нападения на Литву

20:44 Мир