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07:06 29 Июня 2022 Просмотров 415   КомментариевКомментарии

ВСУ продвигаются к Херсону: освобождено несколько сел

ВСУ продолжили контрнаступательные операции в направлении Херсона и освободили захваченные РФ населенные пункты.

ВСУ продолжают наступление на Херсонщине

Об этом сообщили в Институте по изучению войны (ISW).

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинские силы освободили Зеленый Гай и Барвинок примерно в 25 км к северу от Херсона на границе Николаевской и Херсонской областей.

Неназванный представитель Пентагона ранее сообщал, что украинские силы освободили небольшие села к северу и северо-западу от Херсона в минувшие выходные, но по состоянию на 28 июня ни украинские, ни американские официальные лица не назвали эти населенные пункты.

Освобожденные ВСУ населенные пункты

Освобожденные ВСУ населенные пункты

В то же время украинское Оперативное командование “Юг” заявило, что российские войска безуспешно пытались восстановить ранее утраченные позиции в Потемкино, Плотницком и Лупареве на северо-западе Херсонской области.

Оккупанты продолжали обстреливать и наносить удары с воздуха вдоль границ Николаевской и Херсонской, а также Херсонской и Днепропетровской областей, чтобы сорвать контрнаступление украинских войск.

Представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ также нанесли удары по трем российским системам «Панцирь» на острове Змеиный.

Тэги: херсон, всу
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