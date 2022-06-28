В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели два взрыва, однако в городе в тот момент не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Появилась информация, что, возможно, был сбит вражеский беспилотник.

Также в сети появились фото и видео столба дыма после взрыва.

Официальной информации о возможных прилетах и разрушениях пока нет.

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Тэги: днепр