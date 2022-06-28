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10:06 29 Июня 2022 334 Комментарии
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре прогремели два взрыва, однако в городе в тот момент не была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Появилась информация, что, возможно, был сбит вражеский беспилотник.
Также в сети появились фото и видео столба дыма после взрыва.
Официальной информации о возможных прилетах и разрушениях пока нет.
Новость дополняется…
Тэги: днепр
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