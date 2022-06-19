НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:32 29 Июня 2022 Просмотров 103   КомментариевКомментарии

Оккупанты выпустили из плена руководителей Кирилловской громады: их держали больше месяца

Оккупанты освободили похищенных в конце мая главу Кирилловской громады Ивана Малеева, его заместителя Игоря Коробку и директор местного дома культуры Светлану Шиян.

Руководители Кирилловско громады больше месяца провели в плену у оккупантов

Об этом Власти.нет сообщил один из соратников главы оккупированной Кирилловки.

Они пробыли во вражеском плену более месяца.

По нашей информации, сейчас экс-пленники находятся уже на неоккупированной территории Украины.

Напомним, еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку.

Также была похищена директор местного дома культуры Светлана Шиян.

Как сообщали Власти, ночью 18 июня из своего дома в оккупированном Мелитополе был похищен известный волонтер Илья Енин. Избивать Илью начали прямо на глазах у жены и маленького ребенка.

Также в Мелитополе 21 июня оккупанты похитили известного предпринимателя и волонтера 32-летнего Евгения Покопцева.

Тэги: Кирилловка, Иван Малеев
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.06.2022 08:59
Без отдыхающих и медуз: как начался курортный сезон в оккупированной Кирилловке
ТОР
12.06.2022 11:53
Гауляйтер Кирилловки обложила данью местных жителей и предпринимателей: платить нужно наличными
ТОР
07.06.2022 19:41
Судьба похищенных руководителей Кирилловской громады до сих пор неизвестна: родные бьют тревогу
blog comments powered by Disqus
В России подорван склад главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ

15:52 Мир

В Одессе прогремел очень сильный взрыв

13:25 Украина

В Украине стало сложно готовить новобранцев на фронт: Россия бьет ракетами по учебным центрам

12:42 Украина

Под Запорожьем российские военные пьянствуют и устраивают расправы над командирами

11:42 Украина

Москва горит: над столицей РФ поднялся огромный столб дыма. Видео

11:19 Мир

Россия поставила под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

11:15 Мир

Россия нанесла ракетный удар по Днепру: над городом столбы дыма

17:06 Украина

ВСУ продвигаются под Запорожьем и на Херсонщине

16:12 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в нескольких местах поднимается дым

12:16 Украина

ВСУ нанесли удар по военной базе в российском тылу на Луганщине. Видео

09:57 Украина

Чернігівщина: тітушки захопили державне агропідприємство

21:51 Украина