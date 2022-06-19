Оккупанты выпустили из плена руководителей Кирилловской громады: их держали больше месяца

Оккупанты освободили похищенных в конце мая главу Кирилловской громады Ивана Малеева, его заместителя Игоря Коробку и директор местного дома культуры Светлану Шиян.

Руководители Кирилловско громады больше месяца провели в плену у оккупантов



Об этом Власти.нет сообщил один из соратников главы оккупированной Кирилловки.

Они пробыли во вражеском плену более месяца.

По нашей информации, сейчас экс-пленники находятся уже на неоккупированной территории Украины.

Напомним, еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку.

Также была похищена директор местного дома культуры Светлана Шиян.

Как сообщали Власти, ночью 18 июня из своего дома в оккупированном Мелитополе был похищен известный волонтер Илья Енин. Избивать Илью начали прямо на глазах у жены и маленького ребенка.

Также в Мелитополе 21 июня оккупанты похитили известного предпринимателя и волонтера 32-летнего Евгения Покопцева.

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