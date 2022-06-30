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Главная » Украина » Экономика
09:45 30 Июня 2022 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

Из Бердянска оккупанты отправили первое судно с украденным зерном

Из порта в Бердянске ушло судно с 7 тыс. тонн украденного в Украине зерна.

Оккупанты похвастались вывозом украденного украинского зерна

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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Там отмечено, что это первое судно после нескольких месяцев “простоя”.

По информации пропагандистов, зерно отправлено “в дружественные страны”

Тэги: Запорожье, Бердянск
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