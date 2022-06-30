30.06.2022 07:52
Главная » Украина » Экономика
09:45 30 Июня 2022 67 Комментарии
Из Бердянска оккупанты отправили первое судно с украденным зерном
Из порта в Бердянске ушло судно с 7 тыс. тонн украденного в Украине зерна.
Оккупанты похвастались вывозом украденного украинского зерна
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Там отмечено, что это первое судно после нескольких месяцев “простоя”.
По информации пропагандистов, зерно отправлено “в дружественные страны”
Тэги: Запорожье, Бердянск
Loading...
Новости по теме
ТОРОккупанты дегазифицировали Запорожскую область
ТОР
ТОРВ Запорожье и Бердянске повалили памятники Ленину
28.01.2015 11:16