Из Бердянска оккупанты отправили первое судно с украденным зерном

Из порта в Бердянске ушло судно с 7 тыс. тонн украденного в Украине зерна.

Оккупанты похвастались вывозом украденного украинского зерна



Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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Там отмечено, что это первое судно после нескольких месяцев “простоя”.

По информации пропагандистов, зерно отправлено “в дружественные страны”

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