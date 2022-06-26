Путин не отказался от идеи захватить Украину: в разведке США назвали три сценария войны

Президент России Владимир Путин по-прежнему хочет захватить большую часть Украины, но его силы настолько ослаблены боевыми действиями, что, вероятно, в ближайшем будущем они смогут добиться лишь постепенных успехов.

Путин по-прежнему хочет захватить всю Украину



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на информацию американской разведки.

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Директор национальной разведки Аврил Хейнс, излагая текущую оценку более чем четырехмесячной войны, сказала, что разведывательные службы США пришли к единому мнению, что она будет продолжаться «в течение длительного периода времени».

«Короче говоря, картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается», — заявил Хейнс.

Президент Украины Владимир Зелинский на этой неделе заявил президенту США Джо Байдену и другим лидерам G7, что хочет, чтобы война закончилась к концу года.

По мнению Хейнс, современные вооружения на миллиарды долларов, поставляемые Соединенными Штатами и другими странами Украине, могут не дать им возможности переломить ситуацию против России в ближайшее время.

Она сказала, что Путин по-прежнему намерен захватить большую часть Украины, даже несмотря на то, что украинские силы отразили попытку России захватить Киев.

«Мы думаем, что у него фактически те же политические цели, что и раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины», — сказала Хейнс.

Российские силы, однако, настолько деградировали за более чем четыре месяца боевых действий, что маловероятно, что они смогут достичь цели Путина в ближайшее время, сказала Хейнс..

«Мы видим несоответствие между ближайшими военными целями Путина в этой области и его военными возможностями, своего рода несоответствие между его амбициями и тем, что могут сделать военные», — пояснила она.

Хейнс обозначила, что спецслужбы США видят три возможных сценария, наиболее вероятным из которых является затяжной конфликт, в котором оккупанты «достигают постепенных успехов без передышки».

Другие сценарии включают в себя крупный прорыв России и успех Украины в стабилизации линии фронта при небольших успехах, возможно, вблизи Херсона и других районов на юге Украины.

По ее словам, России потребуются годы, чтобы восстановить свои силы.

«В течение этого периода мы ожидаем, что они будут больше полагаться на имеющиеся у них асимметричные инструменты, такие как кибератаки, усилия по контролю над энергией, даже ядерное оружие, чтобы попытаться управлять и проецировать силу и влияние в глобальном масштабе». — сказал Хейнс.

При этом она отметила, что российские войска вряд ли смогут проводить несколько одновременных операций.

Тэги: Россия, Владимир Путин