Президент Индонезии Видодо передал Путину послание от Зеленского. Видео
Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту России Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского в ходе переговоров в Москве.
Об этом он сообщил по завершению общения с хозяином Кремля. О чем шла речь в послании, неизвестно.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», – сказал Видодо.
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Он отметил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии.
«В этом контексте я посетил Киев и сейчас в Москве», – заявил Видодо.
По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.
Перед этим Видодо посетил Киев и сам предложил украинскому президенту передать послание Путину.