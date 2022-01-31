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18:19 30 Июня 2022 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

Президент Индонезии Видодо передал Путину послание от Зеленского. Видео

Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту России Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского в ходе переговоров в Москве.

Видодо поговорил с Путиным об Украине

Об этом он сообщил по завершению общения с хозяином Кремля. О чем шла речь в послании, неизвестно.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», – сказал Видодо.

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Он отметил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии.

«В этом контексте я посетил Киев и сейчас в Москве», – заявил Видодо.

По его словам, важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

Перед этим Видодо посетил Киев и сам предложил украинскому президенту передать послание Путину.

Тэги: Россия, Индонезия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
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