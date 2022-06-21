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Главная » Мир » Политика
19:20 30 Июня 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Посол Украины послал к чертям немецких интеллектуалов за призыв прекратить поддержку Киева

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник послал к чертям немецких интеллектуалов, подписавших письмо с призывом к странам Запада прекратить поддержку Украины, чтобы избежать эскалации.

Андрей Мельник высказался о немецких пораженцах

Мельник назвал авторов письма «пораженцами» и «сборищем псевдоинтеллектуальных неудачников».

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«Все вы должны наконец пойти к чертям с вашими пораженческими „советами“. Всего хорошего», — написал он в Twitter.

29 июня газета Die Zeit опубликовала открытое письмо с призывом к странам Запада прекратить военную поддержку Украины и создать условия для переговоров между Киевом и Москвой. Обращение подписали около 20 человек — немецких писателей, философов, психологов, ученых, а также бывших госслужащих.

«Победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий, включая Крым, Донецкую и Луганскую области, считается военными экспертами нереалистичной, поскольку Россия имеет военное превосходство и способна на дальнейшую эскалацию», — заявили они.

По словам авторов письма, продолжение боевых действий в попытках привести Украину к победе приведет к еще большим жертвам, последствиям по всему миру, а также росту эскалации, которая может дойти до применения ядерного оружия.

Немецкие интеллектуалы призвали Запад сделать все, чтобы стороны конфликта начали переговоры. При этом они отметили, что это не должен быть мир на условиях Путина, а также осудили действия России, в том числе ее военные преступления.

Тэги: Германия
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