Российская ракета попала в девятиэтажку на Одесчине: много погибших
Россия ночью 1 июня нанесла ракетный удар самолетами стратегической авиации по Одесской области, попав в жилой дом и базу отдыха.
Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.
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Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.
В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.
Сначала спасатели из-под завалов достали тела 10 погибших. Кроме того, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.
“Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв”, – написал Братчук в 02:22.
На утро спасатели ГСЧС уточнили, что погибших уже 14, ранения получили 30 человек, среди которых 3 ребенка.
Разбор завалов продолжается.
Как сообщают местные жители, взрывной волной при взрыве выбило стекла в соседних домах.
Также около 1:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.