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06:32 01 Июля 2022 Просмотров 284   КомментариевКомментарии

Российская ракета попала в девятиэтажку на Одесчине: много погибших

Россия ночью 1 июня нанесла ракетный удар самолетами стратегической авиации по Одесской области, попав в жилой дом и базу отдыха.

Ночь. россияне обстреляли ракетами Одесскую область

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.

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Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Сначала спасатели из-под завалов достали тела 10 погибших. Кроме того, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

“Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв”, – написал Братчук в 02:22.

На утро спасатели ГСЧС уточнили, что погибших уже 14, ранения получили 30 человек, среди которых 3 ребенка.

Разбор завалов продолжается.

Под завалами оказалось много жильцов дома

Под завалами оказалось много жильцов дома

Один подъезд дома полностью уничтожен

Один подъезд дома полностью уничтожен

Как сообщают местные жители, взрывной волной при взрыве выбило стекла в соседних домах.

Также около 1:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.

Тэги: Одесса
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