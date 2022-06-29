Российская ракета попала в девятиэтажку на Одесчине: много погибших

Россия ночью 1 июня нанесла ракетный удар самолетами стратегической авиации по Одесской области, попав в жилой дом и базу отдыха.

Ночь. россияне обстреляли ракетами Одесскую область



Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на Оперативное командование “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

Сначала спасатели из-под завалов достали тела 10 погибших. Кроме того, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

“Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв”, – написал Братчук в 02:22.

На утро спасатели ГСЧС уточнили, что погибших уже 14, ранения получили 30 человек, среди которых 3 ребенка.

Разбор завалов продолжается.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщают местные жители, взрывной волной при взрыве выбило стекла в соседних домах.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Также около 1:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Одесса