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06:31 01 Июля 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

На рассвете Россия ударила ракетами по Николаеву: над городом столбы дыма

Рано утром после 05:00 в Николаеве прогремели взрывы после прилета российских ракет.

В Николаеве прогремело не менее 10 взрывов

Об этом сообщают горожане в соцсетях и местные Telegram-каналы.

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Также люди публиковали фото запусков ракет из-под Херсона. Очевидно, они прилетали по Николаеву, что происходило не раз.

Сообщают, что россияне запустили 12 ракет, и 2 из них взорвалось в воздухе – вероятно их сбила ПВО.

В Нескольких местах в Николаеве в местах прилетов поднимаются столбы дыма.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

Тэги: мэр николаева
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