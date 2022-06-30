Оккупанты прорываются в Лисичанск с разных сторон

Российские войска добились ограниченных успехов на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе и продолжили наступательные операции на город и его окрестности.

ВСУ продолжают сдерживать наступление врага



Об этом сообщили в Институте по изучению войны (ISW).

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Украинский Генштаб доложил, что российские войска имели «частичный успех» на территории Лисичанского НПЗ и контролируют северо-западную и юго-восточную части завода.

Также геолоцированные кадры, опубликованные российским изданием РИА Новости, показали российские и прокси-силы ”ЛНР” на заводе. Российские войска, вероятно, пытаются пройти через северо-восточную часть нефтеперерабатывающего завода, чтобы продвинуться в собственно Лисичанск.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также утверждал, что чеченский спецназ «Ахмат» и 2-й корпус “ЛНР” продвинулись к Лисичанску с северо-запада и пересекли реку Северский Донецк в районе Кременной и Старой Краснянки, оба в 10 км к северо-западу от Лисичанска.

Кадыров также заявил, что российские и прокси-силы контролируют половину Приволья и будут продолжать усилия по продвижению на Лисичанск через Новодружеск.

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