Запуск поездов из Мелитополя и Херсона в Крым отложили: проблемы с безопасностью

Россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем.

Запуск железнодорожного сообщения с Крымом отложили



Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на главу оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он заявил о переносе начала ж/д сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок якобы из-за незавершенных работ по безопасности.

Напомним, 15 июня Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.

Также предполагалось запустить электричку Мелитополь-Джанкой.