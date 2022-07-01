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07:45 01 Июля 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Запуск поездов из Мелитополя и Херсона в Крым отложили: проблемы с безопасностью

Россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем.

Запуск железнодорожного сообщения с Крымом отложили

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство  РИА Новости со ссылкой на главу оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова.

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Он заявил о переносе начала ж/д сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок якобы из-за незавершенных работ по безопасности.

Напомним, 15 июня Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.

Также предполагалось запустить электричку Мелитополь-Джанкой.

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