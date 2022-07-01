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08:05 01 Июля 2022 Просмотров 115   КомментариевКомментарии

В оккупированной Кадиевке вспыхнул склад боеприпасов: взрывы грохотали всю ночь

Поздно вечером 30 июня на Луганщине в городе Кадиевка (бывший Стаханов), который находится под российской оккупацией с 2014 года, прогремели взрывы.

Боеприпасы долго детонировали вКадиевке

Об этом сообщили местные жители в соцсетях и пабликах.

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По предварительной информации, начался пожар и детонация на складе боеприпасов российской армии.

Также люди выкладывали в сеть соответствующие фото и видео.

Фейерверк на складе боеприпасов

Фейерверк на складе боеприпасов

Кроме того, ТрО «Азов» Днепр также выложил интересное видео горящего склада. Там отметили, что по предоставленной информации что-то горит и детонирует.

«Есть предположение, что склад оккупантов. Сначала был слышен «хлопок», – сказано в сообщении.

Тэги: Луганск
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