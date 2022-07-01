В оккупированной Кадиевке вспыхнул склад боеприпасов: взрывы грохотали всю ночь

Поздно вечером 30 июня на Луганщине в городе Кадиевка (бывший Стаханов), который находится под российской оккупацией с 2014 года, прогремели взрывы.

Боеприпасы долго детонировали вКадиевке



Об этом сообщили местные жители в соцсетях и пабликах.

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По предварительной информации, начался пожар и детонация на складе боеприпасов российской армии.

Также люди выкладывали в сеть соответствующие фото и видео.

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Кроме того, ТрО «Азов» Днепр также выложил интересное видео горящего склада. Там отметили, что по предоставленной информации что-то горит и детонирует.

«Есть предположение, что склад оккупантов. Сначала был слышен «хлопок», – сказано в сообщении.

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