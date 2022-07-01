Почему украинская ПВО не может сбивать все российские ракеты: объяснение военных

Украинская оборона более противовоздушная, чем противоракетная, для борьбы с ракетами нужны новые современные системы.

Украине необходимы новые системы ПРО



Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на слова спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

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«Наша противовоздушная оборона противовоздушная, а не противоракетная. Противоракетная оборона — это более мощные, более современные системы. Более быстрые ракеты. То есть для понимания – ракета должна сбить ракету”, – сказал он.

Игнат также пояснил, что тактико-технические характеристики ракеты ПРО должны быть выше той ракеты, которая летит на поражение наземной цели.

“Это системы ПРО, которые сегодня есть в Польше, Румынии, и которые Россия очень не хотела видеть около себя. Они могут сбивать именно крылатые, баллистические ракеты. Нам такое вооружение было бы не просто полезным, оно нам крайне необходимо”, – сказал Игнат.

Он также пояснил, что высокоскоростные ракеты Х-22, по которым российские войска ударили по ТЦ в Кременчуге, выпускают вражеские самолеты далеко от Украины, поэтому они не входят в радиус действия систем ПВО.

В ВСУ после пуска есть считанные минуты на обработку информации, но, как правило, украинские системы ПВО могут сбить Х-22 крайне редко.