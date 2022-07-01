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09:44 01 Июля 2022 234 Комментарии
Ракетный удар по Одесской области: что уже известно. Фото
Ночью российские войска выпустили три ракеты по Одесской области, они попали в девятиэтажное здание и базу отдыха в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района.
По меньшей мере 18 человек погибли, среди них 2 ребенка. 30 человек ранены.
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Ракеты разрушили наружную стену жилого дома и перекрытие с 1 по 9 этаж. На базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.
Оперативное командование «Юг» уточнило, что россияне ударили тремя ракетами Х-22. Их запускали стратегические бомбардировщики Ту-22 с направления Черного моря.
Тэги: Одесса
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