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09:44 01 Июля 2022 Просмотров 234   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Одесской области: что уже известно. Фото

Ночью российские войска выпустили три ракеты по Одесской области, они попали в девятиэтажное здание и базу отдыха в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района.

По меньшей мере 18 человек погибли, среди них 2 ребенка. 30 человек ранены.

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Ракеты разрушили наружную стену жилого дома и перекрытие с 1 по 9 этаж. На базе отдыха повреждены два этажа жилого корпуса.

Оперативное командование «Юг» уточнило, что россияне ударили тремя ракетами Х-22. Их запускали стратегические бомбардировщики Ту-22 с направления Черного моря.

Тэги: Одесса
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