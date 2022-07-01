Визовый режим с Россией заработал 1 июля

С 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с гражданами Российской Федерации.

Для пересечения границы с Украиной граждане РФ должны оформить визу



Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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По его словам, визовый режим позволит усилить безопасность нашего государства. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

“Но хочу предупредить граждан РФ: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы”, – отметил Дейнеко.

Он подчеркнул, что пограничники обязательно будут проверять у граждан РФ соответствие всем условиям. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте.