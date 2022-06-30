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11:27 01 Июля 2022 63 Комментарии
В Мариуполе под завалами нашли еще одно массовое захоронение: там более 100 тел
В Мариуполе под завалами на улице Киевской нашли еще одну братскую могилу, где с конца февраля было захоронено более 100 тел.
О перезахоронении людей речь не идет
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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По его словам, оккупанты разбирают завалы, но о перезахоронении тел речи не идет.
«Эксгумация фактически остановлена. Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли”, -отметил Андрющенко.
Он также уточнил, что временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные.
“Кальмиусский район. Ул. Котляревская 8-я в двух шагах от «гуманитарного штаба» могилы с апреля», – рассказал Андрющенко.
Тэги: Мариуполь
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