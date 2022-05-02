Борщ – наш: украинское блюдо стало частью культурного наследия ЮНЕСКО

На 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия внесен элемент «Культура приготовления украинского борща» в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий немедленной охраны.

Украина выиграла войну за борщ с Россией



Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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“Сражение за борщ было начато еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что «книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить» и вообще наш борщ – это «проявление экстремизма и нацизма», это «проявление экстремизма» теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО”, – написал он.

Также Ткаченко добавил, что Украина с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское.

“Но помните и будьте уверены – как в войне за борщ так и в этой войне мы победим”, – отметил Ткаченко.

Тэги: ЮНЕСКО, Александр Ткаченко