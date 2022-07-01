Крымский мост частично в дыму: видно три столба

Возле съезда с Крымского моста вблизи Керчи и в двух других местах в небо поднимается несколько столбов дыма.

Соответствующими фото местные жители делятся в соцсетях.

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Как пишет Telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в «руководстве республики», клубы дыма в районе съезда с Крымского моста — это учения Минобороны, МЧС и Росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз.

Также местные СМИ предупреждают, что тем, кто въезжает в Крым или возвращается в Керчь со стороны материка, нужно знать о начале ремонта просевшего дорожного полотна. Якобы там ограничено движение.