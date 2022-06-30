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16:47 01 Июля 2022 Просмотров 475   КомментариевКомментарии

В сельский дом под Запорожьем влетело сразу несколько ракет: взорвались не все

В селе Прображенка под Ореховом в Запорожской области, которое находится рядом с горячим участком фронта, некоторые дома по несколько раз попадают под вражеские удары.

Дома в Преображенке попадают под обстрелы по несколько раз

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Из 34 задокументированных за сутки фактов последствий вражеских прилетов на Преображенку пришлось 23.

В один из домов попали сразу несколькими ракетами. Причем некоторые из них взорвались, но другие не сдетонировали и торчат в стенах и лежат в комнатах.

Об этом случае полицейским сообщили сами хозяева дома-неудачника.

Значительные разрушения получили и приусадебные здания, гаражные помещения и дворы жителей Орехова.

Кроме этого враг нанес мощные удары по селам Малая Токмачка, Новопавловка и Белогорье.

У некоторых граждан во время обстрела полностью выгорело имущество, авто и мототранспорт, также ракетами убит домашний скот.

Тэги: Запорожье
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