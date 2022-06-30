В сельский дом под Запорожьем влетело сразу несколько ракет: взорвались не все
В селе Прображенка под Ореховом в Запорожской области, которое находится рядом с горячим участком фронта, некоторые дома по несколько раз попадают под вражеские удары.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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Из 34 задокументированных за сутки фактов последствий вражеских прилетов на Преображенку пришлось 23.
В один из домов попали сразу несколькими ракетами. Причем некоторые из них взорвались, но другие не сдетонировали и торчат в стенах и лежат в комнатах.
Об этом случае полицейским сообщили сами хозяева дома-неудачника.
Значительные разрушения получили и приусадебные здания, гаражные помещения и дворы жителей Орехова.
Кроме этого враг нанес мощные удары по селам Малая Токмачка, Новопавловка и Белогорье.
У некоторых граждан во время обстрела полностью выгорело имущество, авто и мототранспорт, также ракетами убит домашний скот.