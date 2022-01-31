В Узбекистане вспыхнули массовые протесты: чего хотят люди

Жители столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, Нукуса устроили массовые протесты против предлагаемых поправок в Конституцию страны.

Люди протестуют против узурпации власти



Об этом сообщает Arbat Media.

Среди поправок, вызвавших народное возмущение, – лишение региона закрепленного ныне суверенитета и права на выход из состава Узбекистана, а также продление срока полномочий президента страны с 5 до 7 лет.

По информации Ateo Breaking, власти Узбекистана арестовывают активистов, журналистов и блогеров, которые выступают против изменений в конституции/

Позже полиция испугалась штурма админзданий и отпустила оппозиционеров и задержанных протестующих.

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Декларация о суверенитете Каракалпакстана была принята в 1990 году. В начале 1993 года был подписан межгосударственный договор по которому Республика Каракалпакстан вошла в состав Республики Узбекистан.

Площадь автономии составляет более трети территории страны, однако проживает здесь менее двух миллионов человек.

Каракалпакия богата полезными ископаемыми.

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