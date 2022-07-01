Командование РФ установило новый срок для войны в Украине

Командование ВС РФ устало отвечать на вопросы подчиненных о возвращении домой, поэтому было принято решение об установлении “конкретного срока”.

Российские военные хотят скорее вернуться домой



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Военнослужащим РФ на всей территории Украины обещают возвращение в пункты постоянной дислокации через 9 месяцев со дня начала выполнения ими “специальной военной операции”.

Сами же командиры говорят, что “байка про 9 месяцев” является лишь новой отговоркой, и никак не соответствует действительности, так как “спецоперация”, по их мнению, за 9 месяцев не закончится, а менять подразделения ВС РФ на территории Украины некем.