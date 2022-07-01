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21:22 01 Июля 2022 15 Комментарии
После побега со Змеиного оккупанты ударили по острову фосфорными бомбами. Видео
Оккупанты нанесли авиаудар по острову Змеиному фосфорными бомбами после своего побега.
Россия нанесла удар фосфорными бомбами по Змеиному
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
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По его словам, 1 июля около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный.
Залужный подчеркнул, что это произошло после официального заявления России о “завершении выполнения задач” на Змеином.
«Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, стоит знать эти факты. Единственное, в чем противник последовательный, – это его неизменная «меткость», – написал он.
Тэги: остров змеиный
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