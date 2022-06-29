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06:39 02 Июля 2022 Просмотров 402   КомментариевКомментарии

Николаев под утро обстреляли ракетами: в городе столбы дыма

Рано утром 2 июля около 04:30 российские войска обстреляли Николаев, в городе прогремело несколько мощных взрывов.

Дым после одного из прилетов

Об этом сообщали местные жители в соцсетях, а затем подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

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“В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!” – написал он в Telegram в 04:39.

Также в сети стали появляться видео запуска ракет с территории Херсонской области, которые, очевидно, летели на Николаев.

Пуски ориентировочно производились в районе Олешек.

По словам местных жителей, было запущено около 8 ракет.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

Тэги: Николаев
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