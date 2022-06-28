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06:53 02 Июля 2022 Просмотров 779   КомментариевКомментарии

В Харькове на рассвете прогремели мощные взрывы: над городом черный дым

Рано утром около 04:00 по Харькову российские войска нанесли ракетный удар.

Один из столбов дыма над Харьковом

О мощных взрывах в городе сообщали местные жители в соцсетях и пабликах.

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Также в сети появились фото и видео столбов черного дыма после прилетов.

Предварительно, запуск ракет был произведен из Белгородской области.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

Тэги: Харьков
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