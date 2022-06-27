В Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ноги. Фото 18+

В Броварах под Киевом нарушителю комендантского часа, который пытался убежать от патрульных, прострелили ноги.

Об этом сообщил Telegram-канал Бровари громада.

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Инцидент произошел на днях на бульваре Независимости.

Около часа ночи бойцы местной ТРО увидели на улице мужчину, который нарушал комендантский час.

По требованию остановиться он начал убегать, поэтому представитель ТРО выстрелил в его сторону из автомата Калашникова и попал в ноги.

Нарушителем оказался местный житель 1988 г.р., разыскиваемый правоохранителями за кражу.

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