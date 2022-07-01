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12:52 02 Июля 2022 9 Комментарии
Под Запорожьем пьяные оккупанты не поделил награбленное: есть убитые и раненые
Недалеко от Токмака Запорожской области оккупанты устроили разборки при дележе награбленного у украинцев имущества, которые закончились перестрелкой.
Оккупанты не могут поделить награбленное в Украине
Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.
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Сначала российские военные, которые находились под воздействие наркотиков и алкоголя, выясняли отношения словесно.
Однако поделить награбленное так не получилось, конфликт перерос в вооруженную стычку.
Ее итогом стало 4 убитых и 10 раненых оккупантов.
В сообщении подчеркнули, что в последнее время количество вооруженных столкновений в рядах оккупационных войск увеличилось.
Тэги: Запорожье
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