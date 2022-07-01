Под Запорожьем пьяные оккупанты не поделил награбленное: есть убитые и раненые

Недалеко от Токмака Запорожской области оккупанты устроили разборки при дележе награбленного у украинцев имущества, которые закончились перестрелкой.

Оккупанты не могут поделить награбленное в Украине



Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.

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Сначала российские военные, которые находились под воздействие наркотиков и алкоголя, выясняли отношения словесно.

Однако поделить награбленное так не получилось, конфликт перерос в вооруженную стычку.

Ее итогом стало 4 убитых и 10 раненых оккупантов.

В сообщении подчеркнули, что в последнее время количество вооруженных столкновений в рядах оккупационных войск увеличилось.

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