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12:52 02 Июля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем пьяные оккупанты не поделил награбленное: есть убитые и раненые

Недалеко от Токмака Запорожской области оккупанты устроили разборки при дележе награбленного у украинцев имущества, которые закончились перестрелкой.

Оккупанты не могут поделить награбленное в Украине

Об этом сообщили в Запорожской ОВА со ссылкой на данные разведки.

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Сначала российские военные, которые находились под воздействие наркотиков и алкоголя, выясняли отношения словесно.

Однако поделить награбленное так не получилось, конфликт перерос в вооруженную стычку.

Ее итогом стало 4 убитых и 10 раненых оккупантов.

В сообщении подчеркнули, что в последнее время количество вооруженных столкновений в рядах оккупационных войск увеличилось.

Тэги: Запорожье
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