Взрыв в Павлограде: над городом густой дым. Видео

В Павлограде Днепропетровской области прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялся столб дыма.

После прилета в небо поднялся гриб дыма



Сначала об этом сообщали местные жители в соцсетях. Они же делились в сети фото и видео последствий прилета.

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Позже факт прилета подтвердили официально.

“В Павлограде «прилет». Работают соответствующие службы”, – сказано в сообщении.

Однако информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

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