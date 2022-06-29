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17:35 02 Июля 2022 60 Комментарии
Взрыв в Павлограде: над городом густой дым. Видео
В Павлограде Днепропетровской области прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялся столб дыма.
После прилета в небо поднялся гриб дыма
Сначала об этом сообщали местные жители в соцсетях. Они же делились в сети фото и видео последствий прилета.
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Позже факт прилета подтвердили официально.
“В Павлограде «прилет». Работают соответствующие службы”, – сказано в сообщении.
Однако информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.
Тэги: днепр, Павлоград
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